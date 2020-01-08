Все находившиеся на борту разбившегося в Иране самолета погибли. Названа причина крушения

Причиной крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана стало возгорание двигателя. Об этом заявил представитель аэропорта в Иране, сообщает РИА "Новости".

Все пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Иране, погибли, об этом пишет "Интерфакс". На борту находились около 180 человек.

Напомним, крушение украинского лайнера произошло сегодня у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета. В Сеть попало видео падения самолета.