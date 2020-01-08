Украинский самолет со 180 пассажирами на борту потерпел крушение в Иране

Украинский Boeing 737, на борту которого находились 180 пассажиров, потерпел крушение в Иране.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Tasnim, крушение произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета. По данным представителя воздушной гавани, причиной стали не названные пока "технические проблемы".

Напомним, ранее в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран атаковал военные объекты США. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между которыми составила около часа.