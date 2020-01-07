24 Июля 2020
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Турецкий поток, газопровод (2016) | Фото: odnako.su

Владимир Путин прибыл в Стамбул, где состоится запуск газопровода "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Завтра глава государства примет участие в официальном запуске газопровода "Турецкий поток" и проведет встречу с Эрдоганом. Стороны обсудят российско-турецкое сотрудничество, и ситуацию в Сирии и Ливии.

Отметим, что в Турцию Путин прибыл из Сирии, где встретился с Башаром Асадом, осмотрел командный пункт группировки российских военных в Дамаске, осмотрел Большую мечеть и православную церковь Святой Девы Марии. Также сирийская и российская сторона провели переговоры.

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Владимир Путин прибыл в Стамбул, где состоится запуск газопровода "Турецкий поток"

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Теги: Владимир Путин, Турецкий поток



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Развитие сюжета:

Ранее 08.01.2020 19:12 Мск Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток"

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