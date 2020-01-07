Владимир Путин прибыл в Стамбул, где состоится запуск газопровода "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Завтра глава государства примет участие в официальном запуске газопровода "Турецкий поток" и проведет встречу с Эрдоганом. Стороны обсудят российско-турецкое сотрудничество, и ситуацию в Сирии и Ливии.

Отметим, что в Турцию Путин прибыл из Сирии, где встретился с Башаром Асадом, осмотрел командный пункт группировки российских военных в Дамаске, осмотрел Большую мечеть и православную церковь Святой Девы Марии. Также сирийская и российская сторона провели переговоры.