В Тюменской области суд арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком

Водитель автобуса является уроженцем Таджикистаном, имеет российское гражданство. Теперь он будет находиться под стражей, до тех пор, пока суд не вынесет окончательный вердикт.

Как сообщало Накануне.RU, автобус, следовавший из Худжанта (Таджикистан) в Сургут, столкнулся с грузовиком "Исудзу". В автобусе в момент ДТП находились 30 пассажиров и два водителя, семь пассажиров получили различные травмы. В аварии погибли водитель и пассажир грузовика: 43-летний житель села Армизонское и 33-летний житель Тюмени. В ГИБДД выяснили, что автобус совершал заказную перевозку пассажиров.