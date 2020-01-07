24 Июля 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
ДТП с грузовиком и автобусом (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области суд арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком

В Тюменской области суд арестовал водителя автобуса, который попал в ДТП на 266-м километре трассы "Тюмень - Ханты-Мансийск", сообщает "Интерфакс".

Водитель автобуса является уроженцем Таджикистаном, имеет российское гражданство. Теперь он будет находиться под стражей, до тех пор, пока суд не вынесет окончательный вердикт.

Как сообщало Накануне.RU, автобус, следовавший из Худжанта (Таджикистан) в Сургут, столкнулся с грузовиком "Исудзу". В автобусе в момент ДТП находились 30 пассажиров и два водителя, семь пассажиров получили различные травмы. В аварии погибли водитель и пассажир грузовика: 43-летний житель села Армизонское и 33-летний житель Тюмени. В ГИБДД выяснили, что автобус совершал заказную перевозку пассажиров.

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В Тюменской области суд арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком

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Теги: ДТП, автобус, грузовик, контроль, ГИБДД



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