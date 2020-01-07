В пресс-службе Жириновского прокомментировали раздачу денег "крепостным и холопам"

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/building/home/size/6x6/, подробности...
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/st798163/, подробное описание тут.


    свитеры стильные Butik.ru вот

Политика Центральный ФО В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

В пресс-службе Жириновского прокомментировали раздачу денег "крепостным и холопам"

В пресс-службе ЛДПР прокомментировали прогулку своего лидера Владимира Жириновского во время которой он раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в сети появился видеоролик этой самой прогулки. "Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.

В пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что СМИ сильно исказили происходящее: вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. В партии подчеркнули, что ни одного недовольного или обиженного человека не было.

"На протяжении новогодних каникул Владимир Жириновский несколько раз посещал места широких гуляний в Москве, неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками. Некоторые просили помочь материально, в чем Жириновский никогда не отказывал. И никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было. Его только благодарили, не отпускали, просили задержаться еще", - говорится в сообщении.

В партии также заявляют, что были бы счастливы, если бы россияне имели высокие зарплаты и не нуждались в помощи, но пока это не так, поэтому был создан фонд ЛДПР для оказания материальной помощи гражданам.

Отметим, что высказывания политика могут быть рассмотрены после праздников на заседании комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В пресс-службе Жириновского прокомментировали раздачу денег "крепостным и холопам"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Жириновский, деньги, ЛДПР, крепостные, холопы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.01.2020 14:04 Мск Комиссия по этике рассмотрит раздачу денег Жириновского "крепостным и холопам"
Ранее 06.01.2020 20:17 Мск "Кто еще – сироты, крепостные, холопы?" Жириновский раздавал деньги на Красной площади всем желающим

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров