В пресс-службе Жириновского прокомментировали раздачу денег "крепостным и холопам"

В пресс-службе ЛДПР прокомментировали прогулку своего лидера Владимира Жириновского во время которой он раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в сети появился видеоролик этой самой прогулки. "Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.

В пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что СМИ сильно исказили происходящее: вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. В партии подчеркнули, что ни одного недовольного или обиженного человека не было.

"На протяжении новогодних каникул Владимир Жириновский несколько раз посещал места широких гуляний в Москве, неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками. Некоторые просили помочь материально, в чем Жириновский никогда не отказывал. И никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было. Его только благодарили, не отпускали, просили задержаться еще", - говорится в сообщении.

В партии также заявляют, что были бы счастливы, если бы россияне имели высокие зарплаты и не нуждались в помощи, но пока это не так, поэтому был создан фонд ЛДПР для оказания материальной помощи гражданам.

Отметим, что высказывания политика могут быть рассмотрены после праздников на заседании комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.