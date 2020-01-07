Похороны Касема Сулеймани перенесли из-за давки, в которой погибли десятки человек

Власти Ирана приняли решение о переносе похорон главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщает RT.

Причиной переноса стала давка, во время которой погибли 32 человека, 190 человек пострадали. Новая дата церемонии будет объявлена позднее.

Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США. Ранее стало известно, что Иран хочет ударить по военным базам США после убийства генерала Сулеймани. Американские СМИ утверждают, что тот был уничтожен с разрешения президента Штатов Дональда Трампа.

Сам Трамп, между тем, предупредил Ирак, что введет санкции, если в отношении США начнутся враждебные действия.