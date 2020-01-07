23 Июля 2020
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Происшествия В России За рубежом
(2006) | Фото: www.videodive.ru

В Нигерии пираты захватили двух российских моряков

В Нигерии пираты захватили трех моряков экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA, сообщает "Коммерсантъ".

Инцидент произошел 2 января. Среди плененных моряков - двое россияне, третий - индус. Освобождением пленников занимается посольство России в Нигерии. По предварительным данным, состояние моряков оценивается как удовлетворительное.

Как сообщило ранее издание Premium Times, в перестрелке с пиратами были убиты четверо из шести сотрудников спасательной группы ВМС Нигерии.

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В Нигерии пираты захватили двух российских моряков

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Теги: моряки, плен, пираты



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