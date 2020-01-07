Комиссия по этике рассмотрит раздачу денег Жириновского "крепостным и холопам"

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики может после праздников обсудить раздачу денег "крепостным и холопам" на Красной площади, которую устроил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу.

Обсудить поведение Жириновского комиссия сможет после 13 января.

Напомним, ранее в сети появилась видеозапись, как глава ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве.

"Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.

На официальном сайте ЛДПР в отчете о прогулке их лидера по ярмарке нет особенных подробностей о данной "акции".