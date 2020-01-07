23 Июля 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

Комиссия по этике рассмотрит раздачу денег Жириновского "крепостным и холопам"

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики может после праздников обсудить раздачу денег "крепостным и холопам" на Красной площади, которую устроил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу.

Обсудить поведение Жириновского комиссия сможет после 13 января.

Напомним, ранее в сети появилась видеозапись, как глава ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве.

"Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.

На официальном сайте ЛДПР в отчете о прогулке их лидера по ярмарке нет особенных подробностей о данной "акции".

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Комиссия по этике рассмотрит раздачу денег Жириновского "крепостным и холопам"

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Теги: Владимир Жириновский, деньги, ЛДПР, крепостные, холопы



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Развитие сюжета:

Ранее 07.01.2020 19:28 Мск В пресс-службе Жириновского прокомментировали раздачу денег "крепостным и холопам"

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Ранее 06.01.2020 20:17 Мск "Кто еще – сироты, крепостные, холопы?" Жириновский раздавал деньги на Красной площади всем желающим

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