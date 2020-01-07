В Хабаровском крае на балконе жилого дома было обнаружено тело младенца

Следователи выясняют обстоятельства гибели младенца, тело которого было обнаружено 5 января на балконе жилого дома в городе Николаевск-на-Амуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Был проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на краевой минздрав, 5 января жительница Николаевска-на-Амуре на несколько часов оставила на балконе коляску с грудным мальчиком. В этот день в городе стояли 20-градусные морозы. Младенец замерз насмерть.