В Киеве полиция повалила на пол нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской феминистки

В Киеве полиция задержала и повалила на пол двух нацистов, которые пытались сорвать лекцию российской феминистки Александры Митрошиной. А один из них какое-то время даже стоял на коленях.

Во время выступления Митрошиной один из провокаторов начал перебивать ее и допытывался, "чей Крым". Пришедшие начали требовать покинуть мероприятие. Далее произошла драка и приехала полиция, которая задержала провокаторов. Люди благодарили полицейских.

Поводом для провокации стало то, что Митрошина была в Крыму после 2014 года, судя по фото на ее странице. Она является феминисткой, блогером и выступает за принятие закона о криминализации семьи как места постоянного насилия.

После лекции она написала, что "пришли три провокатора" и "сорвали встречу, обвиняли меня в различных вещах, кричали, через полчаса подрались", но она "уехала ради безопасности всех, ситуация вышла из-под контроля". Также она добавила, что занимает антироссийскую позицию по Крыму.

Напомним, на днях со скандалом на Украине отметили выступление Ирины Хакамады.