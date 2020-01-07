В Прикамье в район ДТП направили три автобуса для обогрева участников аварии

Администрация Пермского муниципального района направила три автобуса для обогрева участников аварии на 17-м километре автодороги "Пермь-Екатеринбург", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

Ведется оформление ДТП, на месте работают сразу три наряда сотрудников ГИБДД. Напомним, на указанном участке дороги произошло несколько различных ДТП в короткий временной интервал. Механические повреждения получило 21 транспортное средство. Одна из возможных причин случившегося - резкое изменение погодных условий. В момент аварий на трассе был сильный туман.

Из-за ДТП на дорогах образовались пробки, было организовано реверсивное движение, а также объезд через село Лобаново.

В настоящий момент движение автотранспорта восстановлено по обеим полосам.