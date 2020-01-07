23 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье в район ДТП направили три автобуса для обогрева участников аварии

Администрация Пермского муниципального района направила три автобуса для обогрева участников аварии на 17-м километре автодороги "Пермь-Екатеринбург", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

Ведется оформление ДТП, на месте работают сразу три наряда сотрудников ГИБДД. Напомним, на указанном участке дороги произошло несколько различных ДТП в короткий временной интервал. Механические повреждения получило 21 транспортное средство. Одна из возможных причин случившегося - резкое изменение погодных условий. В момент аварий на трассе был сильный туман.

Из-за ДТП на дорогах образовались пробки, было организовано реверсивное движение, а также объезд через село Лобаново.

В настоящий момент движение автотранспорта восстановлено по обеим полосам.

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В Прикамье в район ДТП направили три автобуса для обогрева участников аварии

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Теги: ДТП, авария, повреждения, пробки, Пермь-Екатеринбург



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