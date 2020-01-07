В Подмосковье на пожаре в тепличном комплексе погибли восемь человек

Сегодня утром на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово городского округа Раменский произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 5.07, в 5.30 огонь на площади 240 кв. м был локализован, в 6.05 открытое горение было ликвидировано. На месте происшествия работали 11 единиц техники, 31 человек, в том числе две единицы техники и семь человек - от МЧС.

Сообщается, что во время пожара погибли восемь человек и один пострадал. По предварительной информации, все погибшие являются гражданами Таджикистана. Причины пожара выясняются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.