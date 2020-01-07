23 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
грузовики, фуры, пробка (2015) | Фото: ufa-novosti.ru

На трассе Пермь-Екатеринбург произошло несколько ДТП: повреждения получил 21 автомобиль

Сегодня в полдень на 17 километре автодороги Пермь - Екатеринбург произошло несколько ДТП. Погибших нет, однако движение на трассе значительно затруднено. Министерство территориальной безопасности Прикамья рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок, передает корреспондент Накануне.RU.

"Из-за аварии движение на данном участке автодороги сильно затруднено, организован объезд аварийного участка через село Лобаново. Рекомендуем, по возможности, временно воздержаться от поездок по данному участку дороги", - говорится в сообщении министерства.

Сколько именно автомобилей столкнулось - не уточняется. По информации очевидцев, участниками ДТП стали 25-29 автомобилей.

В соцсетях люди публикуют видеозаписи с места ДТП и образовавшихся из-за аварий пробок.

В ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту Накануне.RU сообщили, что действительно на указанном участке дороги произошло несколько различных ДТП в короткий временной интервал.

"Механические повреждения получило 21 транспортное средство. Информации по пострадавшим в настоящий момент нет. Одна из возможных причин случившегося - резкое изменение погодных условий. Был сильный туман", - пояснили в ведомстве.

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На трассе Пермь-Екатеринбург произошло несколько ДТП: повреждения получил 21 автомобиль

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Теги: ДТП, авария, повреждения, пробки, Пермь-Екатеринбург



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