Власти не подтверждают задержание постпреда Свердловской области

Власти Свердловской области не подтверждают информацию о задержании в Подмосковье постпреда Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании на территории Бронницкого охотничьего хозяйства Александра Овчарова и его коллеги Леонида Петухова по подозрению в браконьерстве. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеоролик с участием предполагаемых браконьеров. Сообщалось, что подозрительных мужчин заметили сотрудники охотхозяйства. На кадрах видно, как мужчина пытался неспешно уйти подальше от оставленной машины. Позже он заявил, что просто прогуливался, чтобы справить малую нужду, - прямо в камуфляже. Задержанный уверяет, что не видел "никаких оленей", не было выстрелов, и оружием он не владеет.

Также сообщалось, что был найден тепловизор. Предположительной добычей браконьеров могла стать косуля - ее нашли в лесу, рядом с ней находился нож. Кроме того, автомобиль, на котором задержанные передвигались, якобы числится за постоянным представительством. Однако следов крови или оружия в нем не было обнаружено.

Выяснить обстоятельства произошедшего предстоит правоохранителям.