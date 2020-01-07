Путин принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

В Рождественскую ночь президент России Владимир Путин принял участие в богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Ночную Божественную литургию совершил настоятель собора Николай Брындин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства поздравил всех православных христиан с Рождеством. Он заявил, что в светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. По словам Путина, их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости. Глава государства отметил также огромную созидательную роль РПЦ и других христианских конфессий в укреплении духовно-нравственных основ общества, сбережении исторического, культурного наследия и воспитании молодежи.

"Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания. Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", - обратился к верующим президент.

Отметим, что также участие в службе приняли полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также прихожане с детьми.

Настоятелю собора президент подарил Тихвинскую икону Божией Матери. В ответ Президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.