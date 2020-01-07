Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства задержали постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова и его коллегу Леонида Петухова по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозрительных мужчин заметили сотрудники охотхозяйства. СМИ опубликовали видеоролик, на котором был запечатлен фрагмент "погони" за одним из подозреваемых. На кадрах видно, как мужчина пытался неспешно уйти подальше от оставленной машины. Позже он заявил, что просто прогуливался, чтобы справить малую нужду, - прямо в камуфляже. Задержанный уверяет, что не видел "никаких оленей", не было выстрелов, и оружием он не владеет.

Сообщается, что на месте задержания постпреда был найден тепловизор. Предположительной добычей браконьеров могла стать косуля - ее нашли в лесу, рядом с ней находился нож.

Кроме того, автомобиль, на котором задержанные приехали, числится за постоянным представительством. Однако следов крови или оружия в нем не было обнаружено.

Выяснить обстоятельства произошедшего предстоит правоохранителям.