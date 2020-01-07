В Далматово трое человек отравились угарным газом в частном доме
Вечером 6 января в одном из частных домов по ул. Октябрьская города Далматово были обнаружены тела двух мужчин 1969 и 1971 годов рождения, а также женщины 1995 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР России по Курганской области.
Следственно-оперативная группа установила личности погибших. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства гибели людей.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом в результате нарушения правил эксплуатации печного оборудования и вентиляции жилого помещения.