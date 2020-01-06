Звезда ФК "Урал" ушел в чеченский "Ахмат"

Нападающий ФК "Урал" Владимир Ильин покинул стан "шмелей". 27-летний воспитанник питерского футбола, контракт которого действовал до лета 2020 года, подписал контракт с ФК "Ахмат" из Чечни. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил информированный источник, близкий к окружению футболиста.

"Зарплата Ильина в "Ахмате" вырастет в несколько раз. Сделка была завершена еще в декабре 2019 года. Клуб долго присматривался к игроку и был заинтересован в его переходе с декабря 2018 года", - заявил наш информатор.

В пресс-службе екатеринбургского клуба отметили, что официальная информация по данному вопросу появится в течение завтрашнего дня.

Как стало известно Накануне.RU, контракт Ильина подписан на 3,5 года, сумма отступных составила 1,5 млн евро, что стало самым дорогим трансфером для "Урала".

Владимир Ильин перешел в "Урал" в январе 2017 года. В первых играх за оранжево-черных нападающий выдал сумасшедшую серию, забив пять голов подряд. Также грамотные действия Ильина в атаке вывели уральцев впервые в истории в финал Кубка России.

Осенью 2017 года на тот момент восходящая звезда отечественного футбола был вызван в сборную России, но получил травму и не сыграл за команду в официальных матчах.

В текущем сезоне Ильин являлся лучшим бомбардиром в составе "Урала".