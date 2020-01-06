«Незыгарь» объяснил, почему «Новая Газета» не пишет негатив о Центробанке РФ

Центробанк России – один из объектов либеральных СМИ для нападок и критики, равно как и деятельность главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Однако «Новая Газета» держится особняком и актуальную проблематику, связанную с регулятором, не затрагивает. Автор Telegram-канала «Незыгарь» объяснил, почему главред издания Дмитрий Муратов избегает этой темы.

Огрехи ЦБ - Сладкая тема для либералов

Центральный банк Российской Федерации – одно из главнейших учреждений страны, работающих в тесной связке с правительством и определяющее денежно-кредитную политику государства. Принимаемые ЦБ решения влияют на экономику. В свою очередь экономика – один из главных объектов критики со стороны либеральных СМИ. Потому прозападные, западные и оппозиционные издания нередко пишут о Центробанке, создавая негативный информационный фон.

Зарубежное и антироссийское издание «Голос Америки», в том числе посредством представления мнения экспертов, публиковало материалы с критикой ЦБ в отношении отказа регулятора закупать ценные бумаги США. Экономический обозреватель Семен Новопрудский и старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков ставили под сомнение действия главы Центробанка, отмечая стратегическую несостоятельность некоторых решений. Позднее журналисты пугали россиян дефолтом.

Издание «Радио Свобода» (признано иноагентом) также подливало масло в огонь, считая сотрудников ЦБ РФ замешанными в финансировании избирательной кампании президента США Дональда Трампа, выставляя регулятора замешанным в преступлении. Сетевое издание «Первое антикоррупционное СМИ» затрагивало репутацию руководства Центробанка, обвиняя некоторых его представителей в махинациях. Так, издание со ссылкой на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написало, что экс-глава ЦБ РФ Александр Торшин уехал в Австрию и не намерен возвращаться. Причина отъезда: возбуждение уголовного дела против полковников-миллиардеров из ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. СМИ пишет, что Трошин может быть причастен к крупным финансовым махинациям.

Центробанк, коррупция, миллиардные хищения, ФСБ и чиновники – отличные темы для любого оппозиционного СМИ. И многие этим пользовались. Кроме одного – «Новой Газеты». Издание Дмитрия Муратова, журналисты которого специализируются на расследованиях, громких делах и вскрытии тайн чиновников, почему-то держатся особняком и старательно обходят проблемы Центробанка. По целевым запросам на сайте можно найти в основном сухие заметки о принятых решениях, поднятых процентах и других финансовых новостях. Возникает актуальный вопрос: почему?

«Ларчик просто открывался»

Ответ дал Telegram-канал «Незыгарь», актуализировав тему ангажированности оппозиционных СМИ и их продажности. Автор отметил, что Центробанк тратит огромные суммы денег на пиар учреждения и его руководящего состава. Солидные суммы выделятся на информационные кампании по предотвращению появления в Сети негативных публикаций о банке. Отметим, что это действительно заметно. В Сети негатив виден в основном от либеральных изданий, и то в небольших количествах.

Но главное в том, кто контролирует новостную повестку по Центробанку. Занимается этим советник председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной – Муратова Ксения Дмитриевна — дочь владельца и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Этот факт коррелирует с тем, что издание при всей своей оппозиционности странным образом обходит критические темы с участием Набиуллиной и Ярослава Кузьминова, подчеркнул автор Telegram-канала.

Избирательность, ангажированность и осторожность Дмитрия Муратова продиктована нежеланием портить дочке карьеру. Ксения зарабатывает на посту советника председателя ЦБ не менее 8,5 миллионов рублей в год. На сегодняшний день – это отличная плата, учитывая, что начинала девушка с работы проректором в НИУ ВШЭ и компании «Крос» у Зверева, который и познакомил дочь Муратова с Набиуллиной. «Незыгарь» отметил, что Ксения Муратова в настоящий момент консультирует не только Набиуллину, но и отвечает за пиарЯрослава Кузьминова – ректора ВШЭ, подбирая кадры на должности пресс-секретарей университета.

Напомним, об избирательности главреда «Новой Газеты» Дмитрия Муратова по освещению некоторых тем ранее писали российские СМИ. «Экспресс Газета» и «Радио Свобода» сообщали, что издание находится на финансировании главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и его бизнес-партнера Сергея Адоньева. Несмотря на то, что Муратов публично отрицает поступление средств от указанных лиц, наличие дотаций – на лицо. Как только «денежные ручейки» потекли в карман к главреду «Новой» градус критики к корпорации снизился, а издание перестало публиковать негатив про самого Чемезова. Однако, отрабатывая заказы главный редактор наладил обнародование дискредитирующих статей через сторонние СМИ.