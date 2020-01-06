22 Июля 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
Жириновский, прощание с Корнелюком, ВГТРК (2014) | Фото:Накануне.RU

"Кто еще – сироты, крепостные, холопы?" Жириновский раздавал деньги на Красной площади всем желающим

Глава ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось сегодня в Сети.

"Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.

На официальном сайте ЛДПР в отчете о прогулке их лидера по ярмарке нет особенных подробностей о данной "акции".

"Владимир Жириновский раздавал подарки и с удовольствием делал селфи с москвичами и гостями столицы, поздравляя всех с Новым годом", - говорится в сообщении партии.

Напомним, перед новогодними каникулами Жириновский раскритиковал закон о виноградарстве и виноделии, призвав вообще запретить алкоголь в России, а также ввести контроль за снюсами и энергетиками, которые покупают подростки.

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"Кто еще – сироты, крепостные, холопы?" Жириновский раздавал деньги на Красной площади всем желающим

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Теги: Жириновский, деньги, Москва, ЛДПР



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Ранее 07.01.2020 19:28 Мск В пресс-службе Жириновского прокомментировали раздачу денег "крепостным и холопам"
Ранее 07.01.2020 14:04 Мск Комиссия по этике рассмотрит раздачу денег Жириновского "крепостным и холопам"

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