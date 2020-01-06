"Кто еще – сироты, крепостные, холопы?" Жириновский раздавал деньги на Красной площади всем желающим

Глава ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади в Москве. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось сегодня в Сети.

"Дети, инвалиды, кто еще – сироты, крепостные, холопы? Давай, давай", - говорит Жириновский, раздавая купюры.

На официальном сайте ЛДПР в отчете о прогулке их лидера по ярмарке нет особенных подробностей о данной "акции".

"Владимир Жириновский раздавал подарки и с удовольствием делал селфи с москвичами и гостями столицы, поздравляя всех с Новым годом", - говорится в сообщении партии.

Напомним, перед новогодними каникулами Жириновский раскритиковал закон о виноградарстве и виноделии, призвав вообще запретить алкоголь в России, а также ввести контроль за снюсами и энергетиками, которые покупают подростки.