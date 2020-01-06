Черышев включен в заявку "Валенсии" на матч Суперкубка Испании с "Реалом"

Футбольный клуб "Валенсия" опубликовал заявку на матч 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского "Реала". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте команды.

Всего в список включены 26 футболистов. В том числе в него вошел полузащитник сборной России Денис Черышев.

Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании "Валенсия" – "Реал" состоится 8 января. В другом полуфинале 9 января сыграют каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико". Финал турнира состоится в воскресенье, 12 января.

Напомним, недавно Денис Черышев восстановился после серьезной травмы, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России.