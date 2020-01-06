Шойгу и глава генштаба вооруженных сил Ирана обсудили убийство генерала Сулеймани

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, в ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирии и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани. Какие-либо подробности разговора в военном ведомстве раскрывать не стали.

Ранее стало известно, что Иран хочет ударить по военным базам США после убийства генерала Сулеймани. Американские СМИ утверждают, что тот был уничтожен с разрешения президента Штатов Дональда Трампа.

Сам Трамп, между тем, предупредил Ирак, что введет санкции, если в отношении США начнутся враждебные действия.