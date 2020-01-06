22 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Подмосковье убит начальник отдела госкорпорации Роскосмос

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту смерти двух братьев. Предположительно, сначала один расправился с другим.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, 5 января в квартире в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский были обнаружены тела 36-летнего мужчины и его 31-летнего брата. По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший убил старшего. После чего, предположительно, он мог покончить с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". С места происшествия изъято несколько предметов, имеющих значение для расследования. Уже назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

По данным СМИ, убитый мужчина работал начальником отдела в госкорпорации Роскосмос.

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В Подмосковье убит начальник отдела госкорпорации Роскосмос

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Теги: Роскосмос, убийство, дело, СКР



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