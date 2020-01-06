В Подмосковье убит начальник отдела госкорпорации Роскосмос

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту смерти двух братьев. Предположительно, сначала один расправился с другим.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, 5 января в квартире в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский были обнаружены тела 36-летнего мужчины и его 31-летнего брата. По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший убил старшего. После чего, предположительно, он мог покончить с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". С места происшествия изъято несколько предметов, имеющих значение для расследования. Уже назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

По данным СМИ, убитый мужчина работал начальником отдела в госкорпорации Роскосмос.