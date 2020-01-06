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Спорт Челябинская область В России За рубежом
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Егор Замула назвал "адом" последнюю 15-минутку финала молодежного чемпионата мира

Экс-челябинец и защитник молодежной сборной России по хоккею Егор Замула назвал "адом" последние 15 минут в финальном матче с Канадой. В воскресенье российская молодежка уступила канадской сборной со счетом 3:4 на чемпионате мира в Чехии, при этом до 50-й минуты наши хоккеисты вели в счете 3:1, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это была наша игра, мы свою игру отдали. Последние 15 минут игры – это ад, это худшие 15 минут в моей карьере. Я был счастлив играть в команде с этими пацанами, мы заслуженно заняли второе место, а могли и выше быть. Весь турнир мы играли лучше канадцев, но сегодня, видимо, был их день. Ребята из команды – все мои братья, всех люблю и всех уважаю. Очень хотелось золото выиграть", - приводит слова Замулы РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы российской сборной.

Ранее не драматизировать ситуацию с проигрышем российской сборной канадцам попросил еще один известный в прошлом хоккеист родом из Челябинска – Андрей Назаров.

А наставник российской молодежки Валерий Брагин заявил, что рад тому стилю, который на чемпионате показали его подопечные.

19-летний защитник молодежной сборной Егор Замула является воспитанником челябинской хоккейной школы. Он выступал за магнитогорский "Металлург", а в 2017 году перебрался в Северную Америку. Летом 2018 года подписал контракт с "Филадельфией".

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Егор Замула назвал "адом" последнюю 15-минутку финала молодежного чемпионата мира

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Теги: Замула, Россия, Канада, финал



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