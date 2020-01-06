22 Июля 2020
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Политика В России Украина
акция Бессмертный полк, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

В России предложили установить на границе с Украиной памятник Сталину

Партия "Коммунисты России" предложила установить на границе с Украиной памятник Сталину.

Как заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, это стало бы ответом на намерение Украины поставить памятник нацистскому пособнику Степану Бандере в районе Конотопа. Ранее с таким предложением выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив: по его словам, памятник Бандере должен "смотреть на Кремль".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Коммунистов России", в ответ Сурайкин предложил установить на границе с Украиной гигантский памятник Иосифу Сталину.

выставка "Сталин был. Сталин будет?"(2019)|Фото: Накануне.RU

"Чтобы он днем и ночью напоминал нынешним украинским правителям о том, что бывает с фашистскими прихвостнями, а в души простых украинцев вселял бы надежду на изменения", - пояснил председатель ЦК партии.

По его мнению, можно взять из запасников любого крупного музея памятник Сталину из числа тех, что были демонтированы в 50-60-е годы, и быстро установить сейчас на российско-украинской границе. Максим Сурайкин считает, что это вызовет поддержку людей по обе стороны границы.

Напомним, в конце прошлого года на "Сталинских чтениях" в Москве оценили роль Иосифа Сталина в истории.

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В России предложили установить на границе с Украиной памятник Сталину

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Теги: Сталин, Россия, памятник, Украина



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