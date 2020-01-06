22 Июля 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
ДТП с грузовиком и автобусом (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

ГИБДД Тюменской области усилит контроль за иностранными перевозчиками после ДТП с автобусом и грузовиком

ГИБДД Тюменской области проверяет законность организации пассажирской перевозки автобусом, попавшим сегодня в ДТП на 266-м километре трассы "Тюмень - Ханты-Мансийск".

Напомним, автобус, следовавший из Худжанта (Таджикистан) в Сургут, столкнулся с грузовиком "Исудзу". По уточненным данным, в автобусе в момент ДТП находились 30 пассажиров и два водителя, семь пассажиров получили различные травмы. В аварии погибли водитель и пассажир грузовика.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, личности погибших установлены – это 43-летний житель села Армизонское и 33-летний житель Тюмени. В ГИБДД выяснили, что автобус совершал заказную перевозку пассажиров.

ДТП с грузовиком и автобусом(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

"В наличии имеется лицензия на осуществление международных перевозок, полис ОСАГО. Технический осмотр пройден, автобус оснащен ремнями безопасности. Тахограф в автобусе имеется, но он не работал. Сотрудники ГИБДД привлекли водителя автобуса к административной ответственности за нарушение правил использования тахографа", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что после данной аварии Госавтоинспекция региона усилит контроль за иностранными перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров по заказу.

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ГИБДД Тюменской области усилит контроль за иностранными перевозчиками после ДТП с автобусом и грузовиком

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Теги: ДТП, автобус, грузовик, контроль, ГИБДД



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