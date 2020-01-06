Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом

В ближайшую субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Меркель прибудет по приглашению Владимира Путина. В ходе их переговоров будут обсуждаться различные актуальные темы, в том числе ситуации в Сирии и Ливии, а также на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Сообщается, что будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта.

Напомним, в декабре прошлого года Ангела Меркель по завершении саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина "победителем".