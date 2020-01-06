22 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
президент Украины Владимир Зеленский, отдых в Омане (2020) | Фото: strana.ua

На Украине возмущены тайной поездкой Зеленского на отдых в Оман

Украинский президент Владимир Зеленский утром 5 января был замечен с семьей на отдыхе в Омане на побережье Индийского океана. Об этом сообщило издание "Страна". Он остановился в роскошном пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Причем Зеленский отбыл в Оман тайно, как два года назад это сделал бывший президент Петр Порошенко, улетевший по поддельным документам на Мальдивы, по факту чего в прошлом году было возбуждено уголовное дело.
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Уже после публикаций в СМИ офис президента Украины подтвердил, что Зеленский находится в Омане. Пресс-служба сообщила, что он отбыл вместе с семьей за собственные деньги и в Омане у него запланированы встречи на высшем уровне. Позже была опубликована совместная фотография с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, с которым, по сообщению, обсуждался товарооборот между странами. "Бедного шейха местного в воскресенье в авральном порядке потревожили", - сыронизировал политолог Михаил Чаплыга.

Сегодня офис президента выложил новое фото - с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом. А рядом с Зеленским уже сидел его советник Андрей Ермак, который, вероятно, был срочно вызван в Оман.

Примечательно, что Новый год Зеленский показательно встретил на Украине, в президентской резиденции "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области, а некоторые пользователи даже выложили в сеть фотографии с Зеленским на лыжной трассе.

Однако Украиной Зеленский не удовлетворился. Ночь в оманском отеле, где проживает семья Зеленских, достигает 4 тыс. евро. Те, кто проживал в отеле, отмечают на сайте Tripadvisor шикарное обслуживание и роскошную обстановку. Правда, юрист Андрей Портнов отмечает, что сравнивать поездку Порошенко на Мальдивы и Зеленского в Оман нельзя - первый тратил сотни тысяч долларов, что на порядок больше вероятных трат Зеленского в Омане.

Главный редактор издания Игорь Гужва отмечает, что поезда Зеленского все же вызывает массу неприятных вопросов.

"После нашей публикации Офис президента оперативно отреагировал - мол, запланированы у Зеленского там встречи на высшем уровне. Но почему тогда об этом сказали только сейчас, после публикации "Страны"? Да еще и добавили, что полетел он туда за личный счет. Если это государственный визит ради "встречи на высшем уровне", то почему за свой счет? Смешно. Явно похоже на спешно придуманную "отмазку", - написал Гужва.

Он подчеркивает, что вопрос этический: может ли президент страны, в которой идет война, отдыхать в отеле, где сутки проживания в самом дешевом номере стоят больше, чем учитель зарабатывает в месяц? И не поэтому ли у Зеленского побоялись подать роскошный отдых как "визит за свой счет"?

"Владимир "инкогнито" Зеленский запилил пару селфи в Карпатах для лохов и улетел греть пузо на Индийский океан, в Оман. Он же не лох", - написал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Он считает, что претензий за поездку "по Оманам" не может быть к богачу, но не к президенту, который обязан "строить Оманы и Европы" на Украине. И пока власти отдыхают за границей, будущего у страны не появится - "они будут воспринимать Украину как территорию, где можно украсть денег на Оман и Европу".

Интересно, что Чаплыга напоминает: Султанат Оман - абсолютная монархия. Султан там является не только главой государства, но и главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, иностранных дел и финансов. И никакого "министра, ответственного за..." не существует. Есть лишь секретарь монарха в приемной для иностранцев. То есть Зеленский в срочном порядке решил провести какую-нибудь встречу, и рядом оказался секретарь султана.

Блогер Антон Швец решил заступиться за Зеленского и опубликовал фото этого министра с президентом Сирии Башаром Асадом.

Однако с Зеленским в Оман не поехали ни официальные лица, ни сотрудники Управления госохраны, то есть поездка была частной и тайной - для отдыха.

У Порошенко решили воспользоваться удобным случаем, чтобы уколоть Зеленского. Соратница олигарха Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что партия "Евросолидарность" готовит запросы в Офис президента и МИД по поводу поездки - с кем он там конкретно встречался, что обсуждал и о чем договорился.

Напомним, тайная недельная поездка Порошенко на Мальдивы два года назад сыграла против него. Как будет с Зеленским, могут показать только будущие опросы.

президент Украины Владимир Зеленский, отдых в Омане(2020)|Фото: strana.ua

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На Украине возмущены тайной поездкой Зеленского на отдых в Оман

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, отдых, Оман



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