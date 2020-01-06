22 Июля 2020
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Спорт В России За рубежом Москва
Федор Смолов (2019) | Фото: Накануне.RU

"У нас уже СМИ продали всех и вся": в "Локомотиве" удивились "переходу" Смолова в "Эспаньол"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о ситуации с нападающим команды Федором Смоловым.

Сегодня испанские СМИ сообщили, что игрок в ближайшее время перейдет в "Эспаньол". Утверждается, что сделку якобы планируется оформить уже на этой неделе.

Однако Мещеряков заявил, что "Смолов нужен нашей команде".

ФК Локомотив(2019)|Фото: Накануне.RU

"Ребята, не читайте газеты по утрам, у нас уже СМИ продали всех и вся… По крайней мере, мне об этом ничего неизвестно", - заявил функционер "Спорт-Экспрессу".

Также председатель совета директоров "Локомотива" добавил, что у Федора есть действующий контракт с клубом. В свою очередь, главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин отказался комментировать возможный переезд Смолова в Испанию.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Европейский союз футбольных ассоциаций опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов УЕФА. "Локомотив" занял в нем 97-е место.

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"У нас уже СМИ продали всех и вся": в "Локомотиве" удивились "переходу" Смолова в "Эспаньол"

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Теги: Смолов, Локомотив, Эспаньол, переход



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