22 Июля 2020
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Омске 45-летняя женщина погибла, врезавшись на тюбинге в бетонный столб

В Омске Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 45-летней женщины. Инцидент произошел в Советском парке культуры и отдыха.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СУ СКР, 5 января женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе на территории данного парка. Во время спуска она ударилась об осветительный бетонный столб и была доставлена в больницу.

Пострадавшая скончалась сегодня в медучреждении, предположительно, от черепно-мозговой травмы. Сейчас следователи проводят проверку.

В ведомстве намерены установить все обстоятельства и точные причины смерти женщины. По результатам проверки будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Омске 45-летняя женщина погибла, врезавшись на тюбинге в бетонный столб

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Теги: Омск, тюбинг, СКР



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