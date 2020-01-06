На севере Свердловской области спасатели ищут группу рыбаков, которым требуется помощь

Спасатели выдвинулись для оказания помощи рыбакам, застрявшим на севере Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, 5 января в единую дежурно-диспетчерскую службу Серова обратился гражданин. Он рассказал, что возвращаясь с рыбалки на снегоходе, на удалении 10 км от поселка Ликино Гаринского городского округа, встретил группу рыбаков на трех внедорожниках. Известно, что у одной из машин возникли неполадки и людям потребовалась помощь.

Ночью 6 января туда выдвинулась группа сотрудников Карпинского поисково-спасательного отряда в составе шести человек и двух единиц техники. Как уточнили в МЧС, им предстоит преодолеть расстояние в 100 км до места, где могут находиться рыбаки.