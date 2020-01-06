22 Июля 2020
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ДТП с грузовиком и автобусом (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

На трассе в Тюменской области столкнулись грузовик и автобус с 30 пассажирами: есть жертвы

Утром 6 января на 266-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" в Тобольском районе столкнулись пассажирский автобус и грузовик "Исудзу".

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, автобус совершал разворот на трассе и его водитель не убедился в безопасности. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. Семь из них получили различные травмы.

ДТП с грузовиком и автобусом(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, в аварии погибли водитель и пассажир грузовика "Исудзу". Их личности в настоящее время устанавливаются.

На месте работают сотрудники ГИБДД, движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях.

ДТП с грузовиком и автобусом(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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На трассе в Тюменской области столкнулись грузовик и автобус с 30 пассажирами: есть жертвы

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Теги: автобус, грузовик, ДТП, трасса



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