На трассе в Тюменской области столкнулись грузовик и автобус с 30 пассажирами: есть жертвы

Утром 6 января на 266-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" в Тобольском районе столкнулись пассажирский автобус и грузовик "Исудзу".

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, автобус совершал разворот на трассе и его водитель не убедился в безопасности. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. Семь из них получили различные травмы.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в аварии погибли водитель и пассажир грузовика "Исудзу". Их личности в настоящее время устанавливаются.

На месте работают сотрудники ГИБДД, движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях.