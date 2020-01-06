23 Октября 2020
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Общество За рубежом
Леонардо Ди Каприо Брэд Питт Однажды в Голливуде (2019) | Фото:instagram.com/leonardodicaprio

Итоги "Золотого глобуса": больше всего наград собрал фильм Тарантино "Однажды в… Голливуде"

Сегодня в США состоялась 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус".

Больше всего наград собрал фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде": картина была отмечена премиями за лучший сценарий, за лучшую мужскую роль второго плана и главным призом в номинации "комедия/мюзикл".

Лучшим драматическим фильмом была признана лента "1917", а Сэм Мендес получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер" за этот же фильм.

Лучшим драматическим актером назвали Хоакина Феникса за роль Джокера в одноименном фильме. В свою очередь, Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль в драматическом фильме" за картину "Джуди".

Джокер(2019)|Фото: Фильм Джокер 2019

Как пишет Lenta.ru, мини-сериал "Чернобыль" удостоился премии в номинации "Лучший телесериал или телефильм", а лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия "Паразиты".

Напомним, летом прошлого года Квентин Тарантино заявил, что хочет завершить карьеру. В преддверии премьеры "Однажды в… Голливуде" он отметил, что "отдал кинематографу все, что только мог" и размышляет над тем, чтобы покинуть режиссерское кресло.

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Итоги "Золотого глобуса": больше всего наград собрал фильм Тарантино "Однажды в… Голливуде"

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Теги: Золотой глобус, премия, фильмы, Тарантино, Джокер



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