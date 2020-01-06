Трамп пообещал наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда"

Американский президент Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если в отношении США начнутся враждебные действия.

"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтем неприемлемым – мы введем санкции против Ирака. Очень серьезные санкции", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что готов наложить на Багдад такие санкции, "каких они не видели никогда".

"Антииранские санкции покажутся мелочью", - уточнил президент.

Как пишет РИА Новости, также глава Белого дома добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную Штатами авиабазу.

Ранее сообщалось, что Иран хочет ударить по военным базам США после убийства генерала Сулеймани. Американские СМИ утверждают, что тот был уничтожен с разрешения Дональда Трампа.