Брагин о поражении россиян в финале чемпионата мира: "При счете 3:1 надо самим доводить игры до конца"

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итоги финального матча чемпионата мира-2020, в котором его команда уступила сверстникам из Канады.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "кленовых".

"Давно у нас не было такой команды, которая играет с позиции силы, поэтому я надеюсь, что в будущем мы продолжим так же. Канадцы почти весь матч играли от обороны, сделали на ней акцент, мы этого и ожидали, но при счете 3:1 надо самим доводить игры до конца", - цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Также тренера спросили, можно ли считать успехом серебряные медали чемпионата.

"Очень качественный хоккей мы показали, а это самое главное. Будем придерживаться этого направления", - заявил специалист.

Напомним, перед финалом канадские хоккеисты "молодежки" признавались, что будут мстить команде Брагина за сокрушительное поражение на групповом этапе.