23 Октября 2020
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Спорт В России За рубежом
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Хоккеисты молодежной сборной России не стали чемпионами мира, уступив в финале канадцам

Только что стал известен итог Молодежного Чемпионата мира по хоккею, передает корреспондент Накануне.RU.

В сложнейшей финальной игре российским хоккеистам не удалось победить "кленовых", счет в игре - 4:3 в пользу сборной Канады.

Встреча началась очень остро - россияне выиграли вбрасывание и понесли шайбу к воротам соперника. Уже на пятой минуте "красная машина" добилась удаления игрока канадской сборной, однако россияне не смогли реализовать большинство. Через несколько секунд шайба, брошенная Кириллом Марченко, угодила в штангу.

На 11 минуте удаление произошло у сборной России, команды обменивались острыми атаками, однако первый период не принес встрече заброшенных шайб.

Россия, Канада, МЧМ, финал, хоккей(2020)|Фото: Youtube

В начале второго периода вбрасывание выиграли хоккеисты канадской сборной. "Кленовые" бросились в контратаку "три в два", последовал бросок Козенса по воротам, Мифтахов отразил, Пыленков прибежал на помощь вратарю и лег на шайбу. Во второй половине встречи игра продолжилась, как говорится, "на ножах" - был очень плотный хоккей, соперники не уступали друг другу, перекидывая шайбу между собой, однако голов так и не было.

Но внезапно на 30 минуте встречи Егор Замула от синей линии набросил шайбу, а Никита Александров на пятачке совершил голевое подставление клюшки и счет стал 0:1 в пользу "красной машины". У судей тут же возникли вопросы по поводу заброшенной шайбы, однако после просмотра видеоповтора стало ясно - шайба влетела в канадские ворота по всем правилам.

Россия, Канада, МЧМ, финал, хоккей(2020)|Фото: Youtube

Тут же после гола у россиян на скамейке штрафников оказались сразу два хоккеиста и сборная Канады не заставила себя ждать - Дилан Козенс сделал счет 1:1. Но через несколько минут Григорий Денисенко увеличил преимущество россиян до двух забитых шайб, счет после второго периода - 1:2.

Третий период для "красной машинки" начался с удаления - еще до перерыва Егор Замула уже после свистка орбитра повелся на провокацию канадского игрока и ударил его кулаком в лицо. Удар был несильный, однако "кленовый" очень экранно отскочил и Замула получил две минуты на штрафной скамейке за грубость по отношению к сопернику.

Россия, Канада, МЧМ, финал, хоккей(2020)|Фото: Youtube

После упорной борьбы на 49 минуте встречи россиянин Максим Соркин сделал счет 1:3, на два очка увеличив преимущество команды Брагина. Менее чем через минуту канадец Эддисон бросил от правого борта, шайба попала в конек Коннора Макмайкла и залетела в ворота россиян. Судьи отправились на просмотр момента, однако шайба была засчитана - счет стал 2:3.

На 52 минуте матча канадец Барретт Хейтон сравнял счет встречи - 3:3. Канадцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Хэйтон получил пас и забил в дальнюю "девятку" ворот сборной России. За 3 минуты 58 секунд до конца Экил Томас забросил шайбу и счет стал в пользу канадцев - 4:3. До конца третьего периода россияне не смогли переломить игру в свою пользу. Итоговый счет встречи - 4:3, канадцы получили "золото" молодежного чемпионата, россияне - "серебро".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в матче за 3 место сборная Швеции оказалась чуть сильнее финнов.

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Хоккеисты молодежной сборной России не стали чемпионами мира, уступив в финале канадцам

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Теги: Россия, Канада, МЧМ, финал, хоккей, золото



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Развитие сюжета:

Ранее 06.01.2020 14:53 Мск Егор Замула назвал "адом" последнюю 15-минутку финала молодежного чемпионата мира
Ранее 06.01.2020 09:03 Мск Брагин о поражении россиян в финале чемпионата мира: "При счете 3:1 надо самим доводить игры до конца"

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Ранее 04.01.2020 19:48 Мск Россия вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

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