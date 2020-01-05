Иран хочет ударить по военным базам США после убийства генерала Сулеймани

В Иране пообещали ответить военным ударом на военный удар президента США Дональда Трампа в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, пишет CNN.

Как сообщил советник главы Республики Иран Хоссейн Дехган, для них доступны 300 объектов США, по которым может произойти военный удар.

По его словам, закончить войну может только удар по американцам, равный тому, который нанес Вашингтон.

Напомним, США нанесли ракетный удар 3 января в районе иракского аэропорта Багдад. Погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Карим Сулеймани. В Минобороны РФ, комментируя гибель иранского генерала, отметили, что ракетный удар - недальновидный шаг США. Сообщается, что Трамп изначально не хотел физически устранять Сулеймани, однако после этого вопреки последним данным разведки все-таки решился на ракетный удар.