Хоккеисты шведской "молодежки" обыграли Финляндию и стали бронзовым призером МЧМ-2020

В чешской Остраве завершился матч молодежного Чемпионата миру по хоккею за 3 место - "бронзу" взяла сборная Швеции в трудном поединке обыграв финских игроков, передает корреспондент Накануне.RU.

Весь матч Финляндия вела в счете, комментаторы и пользователи соцсетей отмечали, что "львы" всю игру смотрелись лучше шведов, даже вели в счете. Однако к концу второго периода шведские спортсмены смогли сравнять счет до 2:2, а за несколько минут до конца второй части встречи и вовсе выйти вперед.

В третьем периоде никто шайб не забил, счет игры 3:2 в пользу шведов.

Через несколько минут начнется финал молодежного Чемпионата мира-2020, в котором встретятся сборные России и Канады.