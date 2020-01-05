22 Октября 2020
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Спорт За рубежом
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Хоккеисты шведской "молодежки" обыграли Финляндию и стали бронзовым призером МЧМ-2020

В чешской Остраве завершился матч молодежного Чемпионата миру по хоккею за 3 место - "бронзу" взяла сборная Швеции в трудном поединке обыграв финских игроков, передает корреспондент Накануне.RU.

Весь матч Финляндия вела в счете, комментаторы и пользователи соцсетей отмечали, что "львы" всю игру смотрелись лучше шведов, даже вели в счете. Однако к концу второго периода шведские спортсмены смогли сравнять счет до 2:2, а за несколько минут до конца второй части встречи и вовсе выйти вперед.

В третьем периоде никто шайб не забил, счет игры 3:2 в пользу шведов.

Через несколько минут начнется финал молодежного Чемпионата мира-2020, в котором встретятся сборные России и Канады.

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Хоккеисты шведской "молодежки" обыграли Финляндию и стали бронзовым призером МЧМ-2020

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Теги: Швеция, Финляндия, хоккей, бронза, 3 место, чемпионат мира, МЧМ, молодежка



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