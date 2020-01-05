В Нижегородской области двое парней заступились за женщину на улице: один погиб, второй - в больнице

В городе Павлово Нижегородской области двое молодых парней 17 и 18 лет, проходя вечером 3 января по улице, услышали женский крик. Приблизившись, они заметили мужчину, который напал на прохожую.

Злоумышленник начал убегать, но молодые люди погнались за ним. Догнав мужчину, оба получили ножевые удары. 18-летний парень от полученных ранений скончался, 17-летнего пострадавшего вовремя отвезли в больницу, где за его жизнь боролись медики. Сейчас несовершеннолетний жив.

Уже 4 января следователи СК вместе с сотрудниками полиции задержали 58-летнего ранее судимого подозреваемого, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Нижегородской области.

Мужчине предъявили обвинение, однако от дачи показаний злоумышленник отказался.