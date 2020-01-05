В Ростове-на-Дону нашли мужчину, который пытался с оружием пройти в Дом народного творчества

Мужчину, который пытался в Ростове-на-Дону пройти с оружием в Дом народного творчества, разыскали и задержали, пишет Baza.

Силовикам он объяснил, что пришел забрать с занятий собственную дочь. На вопрос что делают в его сумке пистолет и нож мужчина пояснил, что носит оружие для самообороны.

По какой причине он скрылся сразу после того, как охранники в здании увидели содержимое сумки, он не объяснил.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 5 января мужчина с сумкой, в которой было оружие, попытался пройти в Дом народного творчества. Мужчина прошел мимо поста охраны и представился сотрудником ФСБ. Охранники проявили бдительность и попросили мужчину поставить сумку на ленту интраскопа. Тогда то и выяснилось, что внутри находится пистолет и нож.