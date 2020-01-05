На Украину со скандалом не пустили Хакамаду

На Украине разразился скандал, закончившийся отказом приглашать в страну известного в прошлом российского политика-либерала Ирину Хакамаду. Она должна была выступить в Киеве на Dream Big Forum 27 февраля.

После анонса ее приезда на Украине ей припомнили, что в 2014 года она хвалила президента России Владимира Путина за бескровное присоединение Крыма. Вскоре Хакамада изменила свое мнение и по Крыму заняла антироссийскую позицию. Но весть о ее приезде все равно вызвала крайне негативную реакцию в соцсетях у "свидомых" украинцев.

Глава экстремистской организации "Меджлис" (запрещен в России) Рефат Чубаров написал, что "подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве".

Организаторы Dream Big Forum написали в Facebook, что они ошиблись, пригласив Хакамаду, так как ее ценности "не соответствуют нашим". И они вынуждены отказаться от ее выступления. При этом ее приезд был согласован на предмет возможности въезда с соответствующими органами. Билет на ее выступление стоил 1300 гривен (более 3 тыс. руб.).