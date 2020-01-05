22 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье на трассе столкнулись три машины - три человека погибли и трое пострадали

В Курганской области - тройное ДТП с трупами.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по региону, авария произошла на трассе "Курган - Екатеринбург" в Шадринском районе.

Около 18.00 5 января на автодороге столкнулись "Тойота Витц", "Хендай Солярис" и "Лексус".

Погибли двое взрослых и один ребенок. Также есть пострадавшие - двое взрослых и один несовершеннолетний.

Сейчас на месте аварии работают следователи, они устанавливают картину произошедшего.

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В Зауралье на трассе столкнулись три машины - три человека погибли и трое пострадали

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Теги: авария, Шадринск, гибель, пассажиры, ДТП



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