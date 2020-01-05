22 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
врачи, больница, регистратура (2019) | Фото:Накануне.RU

В Приморском крае стоматолог избил мать маленького пациента, которому отказали во врачебной помощи

В Уссурийске врач-стоматолог набросился на мать ребенка, которого женщина привела в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Приморского края, ребенку не оказали стоматологические услуги и между матерью несовершеннолетнего и врачом произошел конфликт.

Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка.

Сообщается, что женщина пришла с ребенком в больницу и попросила оказать ее сыну срочную помощь. Врач отказался выполнять свои обязанности. Когда женщина потребовала письменный отказ, врач не обратил на просьбу никакого внимания.

Тогда женщина начала снимать происходящее на камеру своего смартфона. Стоматолог, увидев это, начал забирать гаджет. У женщины после потасовки диагностировали перелом двух пальцев и сотрясение мозга.

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В Приморском крае стоматолог избил мать маленького пациента, которому отказали во врачебной помощи

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Теги: Уссурийск, прокуратура, врач, стоматология



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