22 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
авария, Тойота, Мицубиси (2020) | Фото: ГИБДД Свердловской области

На Среднем Урале в аварии пострадали пять человек

На Среднем Урале на трассе "Артемовский - Зайково" в аварии пострадали 5 человек.

ДТП произошло около 17.00 4 января на 46 км автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.

Водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу, где врезался в "Мицубиси".

Травмы получили четверо взрослых и 2-летняя девочка. Самые серьезные увечья - у водителя "Тойоты" 1966 года рождения - у него закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, открытый перелом костей таза, он в шоковом состоянии был доставлен в больницу.

авария, Тойота, Мицубиси(2020)|Фото: ГИБДД Свердловской области

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На Среднем Урале в аварии пострадали пять человек

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Теги: Артемовский, Зайково, трасса, Ирбит, пострадавшие, ДТП, авария



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