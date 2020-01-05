На Среднем Урале в аварии пострадали пять человек

На Среднем Урале на трассе "Артемовский - Зайково" в аварии пострадали 5 человек.



ДТП произошло около 17.00 4 января на 46 км автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области.

Водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу, где врезался в "Мицубиси".

Травмы получили четверо взрослых и 2-летняя девочка. Самые серьезные увечья - у водителя "Тойоты" 1966 года рождения - у него закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, открытый перелом костей таза, он в шоковом состоянии был доставлен в больницу.