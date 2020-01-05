22 Октября 2020
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вооруженный мужчина (2020) | Фото: Baza

В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина пытался проникнуть в Дом народного творчества, где находились десятки детей

Вооруженный мужчина в кепке и с сумкой, в которой находился нож и предмет, похожий на пистолет, попытался пройти в Дом народного творчества, пишет Baza.

Инцидент произошел утром 5 января. В это время в здании находились десятки детей.

Мужчина прошел мимо поста охраны и представился сотрудником ФСБ. Охранники проявили бдительность и попросили мужчину поставить сумку на ленту интраскопа. Оказалось, что внутри сумки было оружие.

вооруженный мужчина(2020)|Фото: Baza

Злоумышленник решил не терять время и после того, как охранники увидели содержимое, быстро удалился.

Сейчас мужчину ищут все правоохранительные органы Ростова-на-Дону.

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В Ростове-на-Дону вооруженный мужчина пытался проникнуть в Дом народного творчества, где находились десятки детей

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Теги: Ростов-на-Дону, Дом народного творчества, вооруженный мужчина



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Развитие сюжета:

Ранее 05.01.2020 20:13 Мск В Ростове-на-Дону нашли мужчину, который пытался с оружием пройти в Дом народного творчества

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