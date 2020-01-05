22 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Лада, авария (2020) | Фото: ГИБДД Тюменской области

Стали известны подробности жуткой аварии с пятью погибшими на трассе в Тюменской области

Дети, которые погибли накануне в ДТП с участием тягача на трассе в Тюменской области, перевозились с нарушениями ПДД.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Тюменской области, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу в результате неисправности тормозной системы, где произошло столкновение с "Ладой Икс рей".

В отечественной машине ехала семья из Сургута - мама, папа и трое детей 3, 11 и 13 лет. Все они погибли.

Лада, авария(2020)|Фото: ГИБДД Тюменской области

"11-летний ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, 3-летний ребенок - без детского кресла. От удара он улетел в переднюю часть салона. 13-летний ребенок также не был пристегнут ремнем безопасности", - отметили в полиции.

В момент столкновения с тягачом скорость "Лады" составляла 150 км/ч.

Лада, авария, спидометр(2020)|Фото: ГИБДД Тюменской области

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Стали известны подробности жуткой аварии с пятью погибшими на трассе в Тюменской области

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Теги: ДТП, Лада, грузовик, гибель, дети, ремни безопасности



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Ранее 04.01.2020 20:03 Мск Пять человек погибли при столкновении "Лады" и грузовика в Тюменской области

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