Стали известны подробности жуткой аварии с пятью погибшими на трассе в Тюменской области

Дети, которые погибли накануне в ДТП с участием тягача на трассе в Тюменской области, перевозились с нарушениями ПДД.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Тюменской области, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу в результате неисправности тормозной системы, где произошло столкновение с "Ладой Икс рей".

В отечественной машине ехала семья из Сургута - мама, папа и трое детей 3, 11 и 13 лет. Все они погибли.

"11-летний ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, 3-летний ребенок - без детского кресла. От удара он улетел в переднюю часть салона. 13-летний ребенок также не был пристегнут ремнем безопасности", - отметили в полиции.

В момент столкновения с тягачом скорость "Лады" составляла 150 км/ч.