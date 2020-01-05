Умер онколог Андрей Павленко, который был болен раком желудка

В Санкт-Петербурге 5 января скончался один из ведущих онкологов России, директор онкологического центра "северной столицы" Андрей Павленко.

Несколько дней назад в Facebook Павленко опубликовал прощальный пост о том, что ему не удалось победить болезнь - Павленко боролся с раком желудка.

"Я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения - не опускайте руки! Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение", - писал Павленко.

Онколог узнал о неизлечимой стадии своей болезни около двух месяцев назад, ему сделали операцию, однако хирургическое вмешательство не помогло.