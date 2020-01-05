22 Октября 2020
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Происшествия В России Санкт-Петербург
Андрей Павленко (2020) | Фото: Facebook Андрей Павленко

Умер онколог Андрей Павленко, который был болен раком желудка

В Санкт-Петербурге 5 января скончался один из ведущих онкологов России, директор онкологического центра "северной столицы" Андрей Павленко.

Несколько дней назад в Facebook Павленко опубликовал прощальный пост о том, что ему не удалось победить болезнь - Павленко боролся с раком желудка.

"Я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения - не опускайте руки! Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение", - писал Павленко.

Онколог узнал о неизлечимой стадии своей болезни около двух месяцев назад, ему сделали операцию, однако хирургическое вмешательство не помогло.

Андрей Павленко(2020)|Фото: Facebook Андрей Павленко

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Умер онколог Андрей Павленко, который был болен раком желудка

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Теги: Андрей Павленко, онколог, смерть, рак



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