В Челябинской области в аварии на федеральной трассе "Урал" погибли три человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП, жертвами которого стали три человека.

Авария случилась утром 5 января возле города Сим на 1580 км федеральной трассы М5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Водитель "Фольксвагена" не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с "Мицубиши".

Из "Фольксвагена" погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения. Еще один пассажир немецкого автомобиля - мужчина 1982 года рождения - умер в "скорой" по дороге в больницу. Травмы получил и второй маленький пассажир "Фольксвагена" 2007 года рождения - сейчас ребенок находится в реанимации.