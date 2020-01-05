В Красноярском крае из-за аномального тепла поднимается уровень воды в реках

В Красноярском крае из-за аномально теплой погоды уровень воды в местных реках поднялся и затопил дороги рядом с поселками Стрелка и Абалаково.

Как сообщили Накануне.RU в краевом ГУ МЧС России, на Енисее поднялся уровень воды. В Абалаково перелита часть дороги, невозможно подъехать к нескольким жилым домам.

Сейчас жителей перевозят на транспорте повышенной проходимости. Сотрудники МЧС находятся на месте ЧП и контролируют ситуацию.

Также сообщается, что до критического уровня остается около одного метра.

Температура воздуха в этом районе колеблется в районе +7 градусов.