Польские дипломаты в Киеве осудили ответ Зеленко о героизации украинских националистов
Польское посольство на Украине раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко о героизации украинских националистов, передает "Польское радио".
Она сделала это в ответ на совместное заявление польского и израильского послов, которые осудили героизацию Степана Бандеры.
Зеленко отметила, что каждый народ вправе чествовать своих героев, а также самостоятельно определять кто именно является героем.
Ранее послы Польши и Израиля раскритиковали шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры.