22 Октября 2020
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Политика
Бандера, майдан, Киев (2014) | Фото:

Польские дипломаты в Киеве осудили ответ Зеленко о героизации украинских националистов

Польское посольство на Украине раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко о героизации украинских националистов, передает "Польское радио".

Она сделала это в ответ на совместное заявление польского и израильского послов, которые осудили героизацию Степана Бандеры.

Зеленко отметила, что каждый народ вправе чествовать своих героев, а также самостоятельно определять кто именно является героем.

Ранее послы Польши и Израиля раскритиковали шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры.

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Польские дипломаты в Киеве осудили ответ Зеленко о героизации украинских националистов

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