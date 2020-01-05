Польские дипломаты в Киеве осудили ответ Зеленко о героизации украинских националистов

Польское посольство на Украине раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко о героизации украинских националистов, передает "Польское радио".

Она сделала это в ответ на совместное заявление польского и израильского послов, которые осудили героизацию Степана Бандеры.

Зеленко отметила, что каждый народ вправе чествовать своих героев, а также самостоятельно определять кто именно является героем.

Ранее послы Польши и Израиля раскритиковали шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры.